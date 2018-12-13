112'yi kış şartları değil, asılsız ihbarlar zorluyor

Mardin'de 3 gündür belirli aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, 112 ekipleri tüm olumsuzluklara rağmen hastalara ulaşmakta büyük çaba gösteriyor. Ekipler, yağmur ve kar demeden hastalara ulaşmaya çalışırken, Komuta Merkezi ise asılsız ihbarlarla boğuşuyor. Acil Komuta Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Timurağaoğlu, kendilerini zorlu şartların değil asılsız ihbarların yorduğuna dikkat çekti.

Mardin'de son 3 gündür belirli aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı felç ederken, 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri tüm olumsuzluklara rağmen hastalara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor. Yağmur, kar, kış demeden büyük gayret gösteren ekipler, kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal alanlarda vatandaşların imdadına koşuyor. Ancak Acil Komuta Merkezini zorlu koşullardan çok asılsız ihbarlar yoruyor. Kentte merkeze gelen 1 milyon 250 bin çağrının yüzde 98'inin asılsız olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

“Bizi en çok zorlayan asılsız ihbarlar”

Acil Komuta Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Timurağaoğlu, 112 ekiplerinin en zor şartlara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, yaklaşık 1 ay öncesinden kış hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı. Araçların kış lastiklerini taktıklarını ve zincirleri hazır hale getirdiklerini, kırsal alanlara 4x4 ambulanslar konuşlandırdıklarını anlatan Timurağaoğlu, “Vakalara ulaşma standardı Türkiye genelinde ortalama yüzde 90. Bizler bu standarttın üzerinde kentsel yüzde 92, kırsalda yüzde 94 olarak hızla hastalarımıza ulaşıyoruz. Kış şartları evet bizleri zorluyor ama bizi en çok zorlayan vatandaşın asılsız ihbarlar. Bizleri en çok yoran kışın zorlu şartları değil vatandaşların asılsız ihbarları” dedi.

“Asılsız çağrılar büyük engel oluşturuyor”

Her 10 çağrıdan 9'unun asılsız olduğuna dikkat çeken Timurağaoğlu, “Toplam çağrı sayımız 1 milyon 250 bin. Vaka sayımız 19 bin 300 civarı. Bu oran yüzde 98 asılsız çağrıların geldiğini kanıtlıyor. Olabildiğince biz vakalara kısa sürede gitmeye çalışıyoruz ama asılsız çağrılar bu konuda büyük bir engel oluşturuyor. Bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmaları gerekiyor. Belki bu bir gün yakınları için de acil durum oluşabilir ve bizlere ulaşamayabilirler. Asılsız olarak aramamaları lazım bizi gerçekten zor durumda bırakıyorlar” diye konuştu.

ATT Görevlisi Neval Karataş ise, hergün yüzlerce çağrı aldıklarını ve asılsız ihbarların kendilerini gerçek hastalara ulaşmada zorladığını ifade ederek, “Vakalara yetişmek, insanlar için bir şeyler yapmak bizleri çok mutlu ediyor. Bizler asılsız ihbarlar nedeni ile gerçek vakalara ulaşmakta çok zorlanıyoruz. Anne ve babalara sesleniyorum, lütfen çocuklarınız susturmak için eline telefon vererek 112'yi aramayınız. Bir gün siz de 112'ye ihtiyaç duyabilirsiniz” ifadelerini kullandı.