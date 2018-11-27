12 milyonluk yatırımla yüzde 35 arıza azaldı

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Aşiti Mahallesi'nde tamamlanan 12 milyon liralık yatırımın ardından arıza sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında azaldığını söyledi.

Dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verme hedefini sürdüren Dicle Elektrik, Enerji Bakanlığı ile EPDK'nın hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetmeliklerini uygun yatırımlar gerçekleştiriyor. Mardin'in en büyük ilçesi Kızıltepe'nin Aşiti Mahallesi'nde bu doğrultuda yapılan yatırım ile 25 kilometre orta ve 26 kilometre alçak gerilim kablosu yer altına alındı. Yatırım bölgesinde toplam gücü yaklaşık 14 bin 500 KVA olan 15 adet trafo tesisi kurulurken 374 adet de kaçak elektrik kullanımını önlemesi ile bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kuruldu. Mahalledeki cadde ve sokak aydınlatmalarını da yenileyerek iletim hatlarını yer altına alan Dicle Elektrik, bunun için de 784 adet galvanizli aydınlatma direği dikti.

Gerçekleştirilen yatırımların meyvelerini almaya başlamanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, bunun en çarpıcı örneklerinden birini Kızıltepe'nn Aşiti Mahallesi'nde yaşadıklarını söyledi. Bulut, 12 milyon liralık yatırım gerçekleştirdikleri mahalledeki arıza sayısının, yatırım öncesi aynı döneme göre yüzde 35 oranında azaldığını kaydederek, "Bunda yatırımlar ile enerji altyapısını güçlendirmek kadar, kayıt dışı kullanımı önleyici tedbirlerin de etkisi var. Hedefimiz tüm dağıtım bölgemizde olduğu gibi Mardin'e de kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermektir. Bu hedefe her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Daha iyisine ulaşmak için arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.