12 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi yeni Sebze Hali mevkiinde meydana geldi. 35 AHJ 289 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 12 yaşlarındaki Elman Akın'a çarptı. Araç yoldan çıkarak yol kenarında bulunan tarlada ters dönerek durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.