İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 gün önce kaybolan köpek su kuyusunda bulundu

Mardin’in Ömerli ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve su kuyunda bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve su kuyunda bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Ömerli ilçesine bağlı Öztaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarının köpeği iki gün önce kayboldu. Köy sakinlerinin kuyudan köpek sesi duyması üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Köpek Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömerli itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.