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23 Nisan'ı evinin damında Reyhani oynayarak kutladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan halk oyunları usta öğreticisi Mehmet Sait Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene korona virüs sebebiyle evlerinde kutlayan çocuklar için kızıyla birlikte dama çıkarak Mardin’in yöresel Reyhani oyununu oynadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan halk oyunları usta öğreticisi Mehmet Sait Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene korona virüs sebebiyle evlerinde kutlayan çocuklar için kızıyla birlikte dama çıkarak Mardin'in yöresel Reyhani oyununu oynadı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerde yapılıyor. Kızıltepe'de yaşayan ve ömrünü halk oyunlarına adayan usta öğreticisi Mehmet Sait Kaya, her resmi etkinlikte ekibiyle birlikte halk oyunları gösterisi düzenliyordu. Ancak salgın Kaya'nın gösterisine engel olamadı. Kaya kızı ile birlikte dama çıkarak Reyhani oyununu oynadı. Kaya ve kızı, Reyhani oyununu 23 Nisanı evlerinde kutlayan çocuklara armağan etti.


Öte yandan ilçede çocuklar kendi bayramlarını hazırladıkları görsellerle evlerinde kutlandı. Camlar ve evlerin duvarları ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın kızları da bayramlarını çektikleri kliple kutladı.

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