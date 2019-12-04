3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenleyeceği 3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri, Yazar ve Edebiyatçı Hayati İnanç'ın programı ile başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında organize ettiği Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günlerinin 3'üncüsü Yazar ve Edebiyatçı Hayati İnanç'ın, katılımlarıyla başladı. Gençlik Merkezi Konferansı Salonundaki programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman ve çok sayıda genç katıldı. Programa yoğunluk gösteren gençler, ayakta Yazar ve Edebiyatçı Hayati İnanç'ı sonuna kadar pür dikkat dinledi.

Salonu hınca hınç dolduran ve ayakta bekleyen öğrencileri gören İnanç, şaşkınlığını gizlemeyerek, yapılan çalışmalardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti. İnanç, eski edebiyat yazarlarının beyitlerinden örnekler vererek söyleşisine başladı. Okuduğu beyitlerden çıkarılması gereken dersler üzerinde duran İnanç, Divan Edebiyatından ve Halk Edebiyatının önemli şairlerinden bolca örnek vererek gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları gençlere aktardı.

Vali Mustafa Yaman, 28 gün sürecek 3. Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri'nin başladığını belirtti. Türkiye'nin tanınmış önemli isimlerini gençlerle bir araya getireceklerini ifade eden Yaman, “Mardinli gençlere önemsiyoruz ve gençlerin önünü açmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mardin gençliğinin her şeye layık olduğunu düşünüyorum. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduk. Bundan sonra da olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Programında ardından gençlerle fotoğraf çektiren İnanç, imzaladığı kitaplarını gençlere hediye etti.