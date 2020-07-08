İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 yaşındaki çocuğa sigara içiren şahıs Kızıltepe'de gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içirmeye çalışan şahıs, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içirmeye çalışan şahıs, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.


İddiaya göre M. K. isimli bir şahıs 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Kızıltepe'de polis ekipleri M.K. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Hastane sağlık kontrolünden geçirilen şahıs savcılığa çıkarıldı. Şahsın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.