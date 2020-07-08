3 yaşındaki çocuğa sigara içiren şahıs Kızıltepe'de gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içirmeye çalışan şahıs, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

İddiaya göre M. K. isimli bir şahıs 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Kızıltepe'de polis ekipleri M.K. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Hastane sağlık kontrolünden geçirilen şahıs savcılığa çıkarıldı. Şahsın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.