30 yıllık ziraat odası başkanı dinler güven tazeledi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Ziraat Odası Başkanlığına mevcut başkan Bedirhan Dinler tekrar seçildi.

Kızıltepe Muhtarlar Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilen ve tek liste halinde girilen seçimlerde mevcut başkan Bedirhan Dinler güven tazeledi. Seçim sonrası konuşan Dinler, 30 yıldır görevde olmasının tek sebebinin güven ve sevgiden kaynaklandığını söyledi. Dinler, kendisini bu güven ve sevgiye layık gören bütün çiftçi ve delegelere teşekkür ederek şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada çiftçilerinin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacağını ifade etti. Herkese eşit mesafede yalnızca hizmet etmek için göreve talip olduğunu aktaran Dinler, çiftçilere yapılan hizmetin kutsal olduğunu vurgulayarak, her türlü haksızlığa karşı dik duracağını sözlerine ekledi.