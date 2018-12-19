32 öğrenci servisine para cezası kesildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “18 Aralık 2018 günü 11.00-15.00 ile 21.00-23.00 saatleri arasında ilimiz genelinde toplam 208 personel ve 67 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik' yapılan uygulamada 83 adet okul ve çevresi kontrol edilmiş, bin 374 şahıs sorgulanmış ve 130 umuma açık işyeri denetlenmiş olup, 2 şahsa İdari işlem yapılmış ve 2 iş yerine gerekli yasal işlem uygulanmıştır. İlimiz genelinde toplam 42 personel ve 21 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 499 araç sürücüsü ve 499 okul servis aracı kontrol edilmiş olup, toplam 32 adet servis aracına 11 bin 679 TL Trafik İdari Para cezası uygulanmıştır” denildi.