İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu

Şırnak’ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.

Şırnak'ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.


Mardin'de özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu kalp krizi geçirerek beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri iki çocuk hastanın yaşamına umut olacak. B.C'nin böbrekleri Diyarbakır Dicle Üniversitesinden gelen uzman doktorlar tarafından alınarak 2 çocuk hastaya nakledilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.