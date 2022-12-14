500 yılık konak beton binalar arasında kayboluyor

Mardin'de 500 yıllık olduğu tahmin edilen konak, beton binalar arasında kayboluyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 500 yıllık olduğu tahmin edilen konağın dış cephesi geçtiğimiz yıllarda restore edilirken, iç kısmında bir çalışma yapılmadı. Tarihi konağı bu zamana kadar birçok köy ağası kullandı. Beton binalar arasında kaybolan konak günümüzde ise terk edilmiş halde bulunuyor.

“Konak binaların arasında kayboluyor”

Teknolojinin ilerlemesiyle tarihi konağın binalar arasında kaybolduğunu belirten Gürsel Sadıkoğlu, “Bu konak ağaların konağıydı, yıllarca burada köy ağaları yaşadı. Bu konak yaklaşık 500 yıllık vardır. Bütün akrabalar şehir dışında yaşadığı için bu halde bekliyor şu anda. Teknolojinin ilerlemesiyle bu konak binaların arasında kayboluyor. Mülk sahibi bakım yapamıyor, bakan da yok şu an. Durumu bundan ibaret. 3 yıl önce dış cephesi restore edildi, sadece iç kısmı kaldı. Kimse giremesin diye içeriye girişleri kapattık” şeklinde konuştu.