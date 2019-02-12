6 bin sokak hayvanının tedavileri yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince kapasitesi ve donanımı artırılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, kaza geçiren, kötü muameleye uğrayan ve doğuştan engelli köpek, eşek, at olmak üzere hayvanların yaşama tutunmaları sağlanıyor.

Merkezde 6 bin sokak hayvanın gerekli tedavileri yapıldı. Tedavileri ardından iyileşen sokak hayvanları doğaya salınıyor. Engelli, yavru ve diğer doğaya salınamayacak hayvanlar ise barınakta misafir edilerek tüm ihtiyaçları gideriliyor. Barınakta bulunan ve son teknoloji ile donatılan hayvan hastanesinde ise tüm müdahaleler yapılıyor. Burada müdahalesi yapılamayan nadir vakıalar ise, Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Almanya'ya gönderilerek tedavi edilmeleri sağlandı.

Hayvanlar, ısıtıcılarla sıcak tutulurken barınakta yeni yuva, yeşillendirme ve alan genişletme çalışmaları devam ediyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, rehabilistasyon merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaman, sokak hayvanları barınaklarında incelemeler yaparak, hayvanların durumlarını yakından inceledi.

Atıl durumda olan hayvan barınağını Türkiye'de örnek gösterilecek duruma getirdiklerini hatırlatan Yaman, “Barınakta açtığımız modern hastane ile şehrimiz ve çevre illerden barınağa getirilen sokak hayvanlarının gerekli tedavilerini yapıyoruz. Çok nadir vakıaları da kendi imkanlarımızla şehir dışına gönderiyoruz. Felçli olan sokak hayvanlarımız için her boyda yürüteçler temin ettik. Burada felçli, ampute ya da bir şekilde yürümede sıkıntı yaşayan hayvanları bu yürüteçler vesilesiyle özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Yürüteçler yardımıyla, akranları gibi davranan hayvanların mutluluğu yüzlerinde okunuyor. Onları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. Şuana kadar yaklaşık 6 bin sokak hayvanının gerekli tedavilerini merkezimizde yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.