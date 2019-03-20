70'inde okumayı söktü

Kendi döneminde kız çocuklarının okutmanın ayıp sayıldığı için okula gidemeyen Bozkurt'un tek hedefi üniversite eğitimi almak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu sürüyor. 70 yaşında merkeze gelip okuma yazma öğrenmek isteyen Bozkurt, hayalini gerçekleştirdi. Bir çocuk annesi Bozkurt, kurstan aldığı eğitimler sayesinde okuma yazmayı öğrendi. çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Bozkurt'un şimdiki hedefi üniversite eğitimi alarak okumanın yaşının olmadığını bir kez daha herkese göstermek.

Beş kız kardeş de okuldan mahrum bırakılmış

Beş kız kardeşi ile birlikte okula gönderilmediğini belirten Bozkurt, "Bizim zamanımızda erkek çocuklarını gönderiyorlardı, kız çocuklarını okutmuyorlardı. Biz beş kız kardeşiz beşimiz de okumadık ama erkekler okudu. Köy yerinde okul yoktu. Büyüklerimiz de kız çocuklarını dışarıya göndermiyorlardı. Büyüklerin kabahati bu bizim kabahatimiz değil. Okumayı çok istedim. Şimdi haberler çıkınca okuyamıyoruz. Bir şey anlayamıyoruz. Okumak güzel bir şey. Ben de okumak istedim. Oğlum ‘anne gidebilirsin, okumanın yaşı yok' dedi, oğlum bana yardımcı oldu. Okumanın çok avantajı var. Bilgin artıyor, çevreyi tanıyorsun haberleri dinliyorsun. Onun için ben okumayı her zaman tercih ederim. Bütün yaşlı kadınlara da tavsiye ederim. Okumayanlar gelsin okusunlar. Üniversiteyi de okumayı düşünüyorum" dedi.

Kurs eğitmeni Mine Aydoğdu da, Türkan Bozkurt'un kurslarına kayıt yaptırdığını azmi sayesinde okuma yazmayı kısa sürede öğrendiğini söyledi.