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ABD'den terör örgütü YPG'ye askeri sevkiyat

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinden, ABD’ye ait olduğu değerlendirilen 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri, terör örgütü YPG’nin bulunduğu Münbiç’e gönderildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden, ABD'ye ait olduğu değerlendirilen 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri, terör örgütü YPG'nin bulunduğu Münbiç'e gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG işgalindeki Kamışlı kentinden geçen ve ABD'ye ait olduğu değerlendirilen 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri Münbiç'e gönderildi. Irak üzerinden geldiği öğrenilen konvoyun, burada terör örgütü YPG'ye teslim edildiği öğrenildi.

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