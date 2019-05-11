Abüke öğretmenin babasından İlçe Milli Eğitim Müdürüne plaket

Yukarı Konak Ortaokulu tarafından, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ithafen düzenlenen Türkiye geneli öğretmenler arası anı yarışmasında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydıner'e desteklerinden dolayı öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın gönderdiği teşekkür plaketi takdim edildi.

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şah Aydıner, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin okulları ziyaret etti. Aydıner ilk olarak Cumhuriyet İlkokulunu ziyaretin ardından 16 derslikli Gazi Ortaokulu inşaatını yerinde inceledi. Yukarı Konak Ortaokulu tarafından, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ithafen düzenlenen Türkiye geneli öğretmenler arası anı yarışmasına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydıner'e desteğinden dolayı şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın gönderdiği teşekkür plaketi takdim edildi.

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün büyük bir aile olduğunu ve öğretmenlerin bu ailenin en önemli fertleri olduğunu belirten Aydıner, ziyaretinde öğrencilere çeşitli hediyeler vererek güzel çalışmalarından dolayı idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. Aydıner, “Göreve geldiğim tarihten bu yana Mazıdağı'nda bulunan anaokullari, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip okulları, liseler ve özel öğretim kurumları olmak üzere 79 okul, kurumu en az 6-7 kez ziyaret ettim. Bu okul ziyaretleriyle birlikte Mazıdağı'nda bütün resmi ve özel kurumları ziyaret etmiş oldum. Kısa bir sürede Mazıdağı'nda gidilmedik mahalle, köy bırakmadık. Eğitim öğretimde Mazıdağı ilçesini en üst seviyeye taşıdık” dedi.