İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

Mardin’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kentte yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kentte yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi.


Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni yapılacak olan adliye binası çalışmalarını yerinde inceleyerek mühendislerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin akabinde Bakan Gül, Mardin Adliyesini ziyaret ederek adliye çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.