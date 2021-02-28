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Adam öldürme suçundan 8 yıldır aranıyordu, saklandığı mağarada yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde 2013 yılından beri kasten adam öldürme suçundan aranan firari zanlı, jandarma ekipleri tarafından saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2013 yılından beri kasten adam öldürme suçundan aranan firari zanlı, jandarma ekipleri tarafından saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 2013 yılından bari adam öldürme suçundan aranan zanlı Y.A.'nın, Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi Kargılı mezrasında bir mağarada kendisine yaşam alanı oluşturduğu öğrenildi. Firari Y.A. isimli şahıs bulunduğu mağaradan kaçmaya çalışırken Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ile birlikte 1 adet av tüfeği ve dürbün ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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