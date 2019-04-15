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Ahmet Türk mazbatasını aldı

Mardin’de 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56 oy alarak HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeye hak kazanan Ahmet Türk, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 13 Nisan Cuma günü mazbata alabilmesine karar vermesinin ardından bugün mazbatasını Mardin Adliyesinde teslim aldı.

Mardin'de 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56 oy alarak HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeye hak kazanan Ahmet Türk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 13 Nisan Cuma günü mazbata alabilmesine karar vermesinin ardından bugün mazbatasını Mardin Adliyesinde teslim aldı.


Mardin Adliyesine saat 10.00'da gelen Ahmet Türk'e Figen Altındağ, HDP milletvekili Ebru Günay ve partililer eşlik etti. Ahmet Türk mazbatasını aldıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki makamına geçti. Ahmet Türk adliye çıkışında yaptığı açıklamada “Kürt'ü, Süryani'si, Mahalmi'si ile halkın iradesinin ortaya çıkma konusunda çok büyük destek gösterdiler. Bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Belediye halkın hizmet göreceği bir yer. Bu hizmeti en doğru şekilde yapmak içinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Ben ekibim eş başkanım hep birlikte büyük bir heyecanla halka hizmet etmeyi esas alacağız” dedi.


Mazbatasını aldıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesine gelen Türk, partililer tarafından zılgıtlarla karşılandı. Tük, belediye önünde de açıklamalarda bulundu. Ahmet Türk, "Bugün halkın iradesinin tecelli ettiği bir gün. Halkımız 2014 yılında büyük bir destekle belediyeyi bize teslim etmişti. Ama yürütülen bu siyaset kayyum politikası bu iradeyi bizim ve halkımızın elinden aldı. Bugün halkın iradesinin tecelli ettiği bir gündür. Çalışanın hakkını hukukunu koruyacağız. Ben yoldaşlarıma arkadaşlarıma seçimde bir bir emek gösteren herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Sivil toplum, kanaat önderleriyle birlikte hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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