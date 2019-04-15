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Ahmet Türk'ten ilk icraat, belediyede izinler kaldırıldı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ahmet Türk, yayımladığı genelge ile ikinci bir emre kadar tüm izinleri iptal edip, ihale ve sözleşmelerle ilgili imza yetkilerini geri aldı.


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve bugün mazbatasını alarak görevine başlayan HDP'li Ahmet Türk, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz bir genelge yayımladı. Türk'ün yayımladığı genelgede, “Görülen lüzum üzerine aşağıdaki iş ve işlemler ikinci bir emre kadar askıya alınmıştır. 1-Tüm izinler iptal edilmiştir. 2-Bütün ödemeler, ihale süreçleri, sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri 3-30.12.2016 tarih ve 18483 sayılı İmza Yetkileri Yönergesi, 4-Tüm araçlar, makine ikmal sahasında toplanacaktır” denildi.

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