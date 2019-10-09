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Ahmet Türk'ün torunundan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal paylaşım

Mardin’de terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk, Twitter’da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "İçimde tarifsiz bir öfke var", "Kürdistan’ı yem ediyorlar" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Mardin'de terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk, Twitter'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "İçimde tarifsiz bir öfke var", "Kürdistan'ı yem ediyorlar" şeklinde paylaşımlarda bulundu.


HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk, Twitter'dan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin skandal paylaşımlarda bulundu. Operasyon için "Kahrolsun Türk emperyalizmi" diyen bir tweeti alıntılayan Heja Türk, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" paylaşımında bulunurken, teskereye onay veren CHP'ye de tepki gösterdi.


Heja Türk, 2016 yılında, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Türk daha sonra öngörülen tutukluluk süresinin dolması ve tutukluluktan elde edilen yararın adli kontrol tedbiriyle de uygulanabilmesi gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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