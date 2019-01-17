Ahşap parçalarını sanata dönüştürüyorlar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki ressam arkadaş, buldukları ahşap parçalarını, üzerlerine çizdikleri resimlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi mezunu Beytullah Kerse ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği mezunu Fatih Alan, memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sanat atölyesi açtı. Burada kara kalem ile yağlı boya çalışmalarını yapan genç ressamlar, buldukları ahşap parçalarını, üzerlerine çizdikleri resimlerle sanat eserine dönüştürmeye başladı. Genç ressamların eserleri, ilçede yoğun ilgi görmeye başladı.

Ahşapla ilgili çalışmalarını “benzetme” usulü ile yaptıklarını anlatan Beytulah Kerse, “Tahtamız neye benziyorsa, hayal gücümüze göre onları yapıyoruz. Baykuşa benziyor, file benziyor ve fareye benziyor. Yani o esnada neye benzetiyorsak onu yapıyoruz” dedi.

Yakın çevrelerinin bu ürünlere büyük ilgi gösterdiğini anlatan Fatih Alan ise sanatçının farklı düşünmesi gerektiğini belirtti. Alan, “Kendimi bildiğimden beri resimler çiziyorum. Beytullah hocam ile burayı açtık. Bir tahta parçasını gördük, bazı şeylere benzediğini gördük. Hayvan olur, yaşlı bir adam olur, bir ev olur. Bunu görüyorsunuz çevirdik ve bir baykuşun yarısını yaptık. Zaten sanatçı farklı olmalı. Yani herkes bu odun parçasını görebilir, biri yakmak ister, biri masanın altına koyabilir ama sanatçı farklı bakmalı. Bütün meselemiz budur. Eserlerimiz çok beğenildi. Bazı arkadaşlara hediye ettik ve siparişler alıyoruz” diye konuştu.