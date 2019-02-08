AK Parti Artuklu ilçe yönetimi belli oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artuklu İlçe Başkanlığına Serdal Bağış'ın görevlendirilmesinin ardından yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yeni dönem için görevlendirme yazısını AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den alan Bağış başkanlığındaki yönetim belli oldu. Bağış başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Serdal Bağış, Adnan Ayanoğlu, Anter Başçı, Aytaç Ensari, Aziz Kösesoy, Demet Filoğlu, Esin Alatekin, Esra İlerler, Faik Demir, Günay Berbercuma, Hasan Anıl, İbrahim Basıç, İbrahim Erboğan, İbrahim Öğredik, İsmail Sincar, Mehmet Emin Dolaner, Mehmet Olgaç, Nesrin Çihaner, Rıdvan Bozkuş, Tekin Kerelti, Tevfik Ülker, Turhan Erdoğan, Yasin Özoğurlu, Zühery Özberk, Zelin Akaslan."