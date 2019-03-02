AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Mardin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Mardin Büyükşehir adayının seçim beyannamesi ve proje tanıtımına katıldı. Mardin Artuklu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, Kadın Kolları Başkanı Hülya Hekimoğlu, belediye başkan adayları, partililer, il ilçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“AK Parti'nin Türkiye'de en büyük başarılarından biri vesayetçi sistemi tasfiye etmesidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Türkiye'de en büyük başarılarından birinin vesayetçi sistemi tasfiye etmesi olduğunu söyledi. Yılmaz, “Türkiye'de neler olduğunu özelikle gençlere anlatmamız lazım. 90'lı yılları yasakların ve vesayetçi sistemin egemen olduğu, insanların ana dillerinin yasaklandığı günleri gençler bilmiyorlar yeterince. AK Parti'nin Türkiye'de en büyük başarılarından biri vesayetçi sistemi tasfiye etmesidir. AK Parti öncesinde de milletvekilleri seçiyordu. Ankara'ya gönderiyordu ama maalesef halkın seçtiği vekiller değil bürokrasi içerisinde çeşitli çevreler içinde yuvarlanmış bir küçük azınlık bu ülkeyi yönetiyordu” dedi.

“Gerçek demokrasiye kavuştuk”

Vatandaşın iradesini hiçe sayan, değerlerini hiç sayan bir azınlığın geçmişte bu ülkeyi yönettiğini belirten Yılmaz, "Çok şükür anayasal ve yasal değişiklerle buğun gerçek anlamda bir demokrasiye kavuştuk. Vesayetçi zihniyetler sandığa değil, farklı güç olarak, bu ülkeyi idare ederler. Ergenekonlardan, derin yapılanmalara, 15 Temmuz ihanet girişimine varıncaya kadar, bu azınlık bu vesayetçi olanlar boş durmadı” diye konuştu.

“Yeni bir atılım dönemi, reform dönemi olacak”

Türkiye'nin önemli bir yerel seçime ev sahipliği yapacağını kaydeden Yılmaz, “Genel seçimimizi yaptık, Cumhurbaşkanı seçimimizi yaptık, şimdi artık yerel seçimler, yerel seçimlerden sonra, 4-5 sene artık seçim olmayacak. 4-5 sene seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönem Türkiye içinde bölgemiz içinde, ilimiz içinde yeni bir değişim dönüşüm dönemi olacak inşallah. Yeni bir atılım dönemi, reform dönemi olacak" şeklinde konuştu.

“Bu ittifaklar yapıcı ittifaklar değil, bu ittifakların amacı istikrarımızı bozmak”

Birçok terör örgütünün eş zamanlı şekilde saldırılarını gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz şunları söyledi:

“Bir taraftan PKK bir taraftan DEAŞ bir taraftan FETÖ, bir çok terör örgütü ve ben çok açık ve net söylemek istiyorum, bu terör örgütlerinin hepsi aynı merkezden kontrol ediliyor. İsimleri farklı, ama amaçları aynı. Türkiye'nin istikrarını bozmaya çalışıyorlar. Halka hayatı zehir etmeye çalışıyorlar. Demokratikleşmemizi engellemeye çalışıyorlar. Kalkınmamıza cenk vurmaya çalışıyorlar. Terör örgütleri, demokrasinin de düşmanıdır, kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde barış huzur güvenlik olmaz. Terörün olduğu yerde, ekonomik kalkınma olmaz. Türkiye'nin istikrarını bozmaya çalışanlar için, son bir fırsat bütün güçleri ile istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları budur. Gizli ve kirli ittifaklar oluşturmuşlar. Bir taraftan AK Parti'nin istifalarını eleştiren bir takım çevreler şeffaf olmayan bir şekil üstü kapalı bir şekilde ama halkında gayet uygun gördüğü bir şekilde bir takım ittifaklara girmiş durumdalar. Bu ittifaklar yapıcı ittifaklar değil, bu ittifakların amacı istikrarımızı bozmak Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatmak hükumeti zayıflatmak Türkiye'yi tekrar farklı bir psikolojik atmosfere doğru sürüklemek. Ama Allah'ın izni ile Mardin 31 Mart'ta istikrarı bozmayı isteyenlere hayır diyecek”.

“HDP kan, gözyaşı çukurdan başka ne verdi”

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç seçimlere 29 gün kaldığını belirterek ilçelerde vatandaşların AK Partiye olan teveccühüne teşekkür etti. Kılıç, bölgede AK Parti ile huzur ve yatırımların artığını kaydederek, “Kalan 29 gün boyunca kardeşlik duyguları içinde mahalle mahalle gezerek AK Partinin adaylarını göreve gelmesi için çabalayacağız. Bu süreç çok önemli Türkiye'nin istikrarı için bu süreyi iyi değerlendirmeliyiz. Bugün Türkiye'de huzur, güven varsa bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Geçmiş dönemleri bir hatırlayın son 20 yılı hatırlayın. Bu HDP zihniyeti sizlere bizlere ne verdi. Karanlıktan, acıdan, gözyaşından çukurdan başka ne verdi bundan sonra ne verecektir. Biz 10 ilçenin 10'unda kazanacağız ve bunu büyükşehirle taçlandıracağız ” dedi.

Daha sonra Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman projelerini sunum eşliğinde anlattı.