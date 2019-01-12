AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Mardin adaylarını tanıttı

MARDİN (İHA) – AK Parti Mardin belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı programla tanıtıldı.

Mardin'de AK Parti büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı programla tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasi geçmişinde verdiği demokrasi mücadelesine değinerek hizmetleri ile bu güne kadar fark oluşturduğunu kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yolumuza devam ediyoruz” diyen Ünal, “Milletin kesin kayıtsız şartsız egemen olacağı bir sistem kurduk birlikte ve Türkiye yoluna devam ediyor. Şimdi diyorlar ki 31 Mart'ta biz acaba bunların önünü kesebilir miyiz? Biz diyoruz ki şehirlerin yöneticilerini seçelim diyoruz ama CHP'nin derdi başka. CHP çözüm üretmek, öneri getirmek, iktidarın alternatifi olmak gibi bir derdi yok CHP'nin. CHP'nin derdi, bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın. Şimdi seçimlere giderken bir meşrutiyet tartışması çıkarmak istiyorlar. O yüzden bu seçimler önemli. 31 Mart'ta millet tercihini ortaya koçak sözde karar da benim diyecek” diye konuştu.

“Bunların iradesi Kandil'in elinde”

“Alttan altta görüştüğü bir İyi Parti birde maalesef Kandil'in uzantısı olmaktan kurtulamayan HDP'yi de unutmamak lazım” diyen Ünal, “Ben şunu söylüyorum siyaset yapmak irade işidir. Sözü kendisine ait olmayan kararı kendisine ait olmayan siyaset yapamaz. Bunların iradesi Kandil'in elinde. Terör baronlarının iradesi ile hareket edenler bu milleti temsil edemezler. Biz AK Parti olarak diyoruz ki bu ülkede siyasetin egemen olması için mücadele ediyoruz. Çünkü siyaset millet iradesini sandıktan alıp devlete taşıma işidir. Ama sizin siyaset yapmanız mümkün değil. Sizin demokratik siyaset yapmanız hiç mümkün değil. Çünkü Demokratik siyasette şiddet olmaz, silah olmaz, terör olmaz” dedi.

“Bizim siyasetimizin amacı insanımızı, evinde sokağında mutlu huzurlu güvenli barış içerisinde yaşatmaktır” diyen Ünal, “Bunların amacı insanımızın huzur ve güveni bozmak. Bunu tecrübe ile de gördük mü? Gördük. Bizler sandıkta irademize sahip çıkacağız. Bunların barış özgürlük kadın hakları çocuklar demesinin sebebi var. Kadınlarımıza çocuklarımıza kurşun sıkanlar barış lafını ağızlarına alamazlar. Küçücük çocukları alıp eline silah verenler çocuk haklarından bahsedemezler. Kadınları dağda örgüt için infaz edenler kadın haklarından bahsedemezler. Terör örgütünün döktüğü kanı perdelemek için utanmadan barış kardeşlik özgürlükten bahsediyorlar” diyerek HDP'yi eleştirdi.

Devlet duruma el koyduktan sonra bölgede yaşanan huzur ve güvenlik ve yatırımlara dikkat çeken Ünal, şehirlerin yaşanır hale geldiğini ve vatandaşların huzur istediğini kaydetti. Terörün ülkemizden hem de sınırlardan temizlendiğini kaydeden Ünal, “Şunu bilsinler ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız” dedi.

"El ele vererek Mardin'in geleceğini birlikte inşa edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ise, 10 ayrı ilçede gösterilecek adayların yapılan uzun istişareler sonucunda belirlendiğini kaydederek, “Aday adaylarımız oldu istişareler yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirme yaptılar. Genel merkezimiz, teşkilatımız hangi isimleri uygun görmüşe o belediyeleri kazanmak için gece gündüz çalışacağız. El ele vererek Mardin'in geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Adayların isimlerinden çıkacak bürokraside sorunları bahane ederek olayın özünden çıkıp bahane etmeyin büyük fotoğrafa bakacaksınız. Pensilvanya'daki haini terör ağlarını sevindirmeyeceksiniz” dedi.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vecdi Kahraman da, 31 Mart yerel seçimde al bayrak ile AK Parti bayrağını yan yana dalgalandırmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Mardin adayları isimleri okunarak sahneden partililere tanıtıldı. AK Parti Mardin Büyükşehir Adayı Vecdi Kahraman, Artuklu İlçe Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Tutaşı, Dargeçit adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik adayı Şehmus Necimoğlu, Kızıltepe adayı Şükrü Cevheroğlu, Mazidağı adayı İbrahim Atlı, Midyat adayı Veysi Şahin, Nusaybin adayı Mehmet Hadi Hamidi, Ömerli adayı Hüsamettin Altındağ, Savur adayı Oğuzhan Sönmez Kaya, Yeşilli adayı Hayrettin Demir olarak açıklandı.