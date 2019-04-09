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AK Parti heyetinden Vali Yaman'a ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinden belediye başkanı seçilen başkanlarla birlikte Vali Mustafa Yaman’ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinden belediye başkanı seçilen başkanlarla birlikte Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.


AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Yeşilli İlçe Başkanı Hayrettin Demir,Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve AK Parti Mardin İl Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şehmus Akbacı ile birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Toplantıda Kılıç, seçimlere ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulundu.


Mardin Valisi Mustafa Yaman seçim döneminde yapılan özverili çalışmalardan dolayı heyeti tebrik etti.


Ziyaret Mardin ile ilgili yapılan genel istişarelerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

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