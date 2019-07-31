AK Parti İl Başkanı Kılıç'tan Mardin'de medya temsilcilerine ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin'de yerel medya temsilcilerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç beraberindeki İl Teşkilat Başkanı Önder Duyan, Medya ve Tanıtım Başkanı Mehmet Beşir Güneş ile Mardin'de yayın yapan yerel medya temsilcilerini ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı Mardin İl Temsilcisi Beril Solmuşgül ve ekibi ile bir araya gelen heyet bölgedeki siyasi ve yerel yönetim çalışmalarını değerlendirdi. AK Parti İl Yönetimi olarak yeni bir sürece girdiklerini belirten Kılıç, “Bundan sonra AK Parti olarak her kesimle bir araya gelip memleketin sorunlarını dinleyip çözüm yollarını arayacağız. Yerel medyanın sorunlarını çok iyi biliyoruz. AK Parti olarak bu sorunlara çözüm aramak için mücadele ediyoruz. Mardin bizim. Dolayısıyla bu memleket için ne yapsak azdır. Çünkü biz bu memleketin havasını hep birlikte soluyoruz. Ne mutlu ki bize sorunları çözmek için birlikte oluyoruz. Bu çok önemli. O zaman kazanan Mardin oluyor. Mardin hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Mardin'deki su sorununa çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“AK Parti teşkilatı sahaya inecek”

AK Parti İl Teşkilatı olarak önümüzdeki günlerde sahaya ineceklerini kaydeden Kılıç, “STK ve dernek yöneticileri ile bir araya geleceğiz. STK'larla istişare edeceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz. Ayrıca sahada halkla bir araya geleceğiz. Halkın sorunlarını dinleyeceğiz. Ortak uzlaşma noktasında buluşacağız. Mardin ve ilçelerinde AK Partili belediyeler çok güzel hizmetlere imza atıyor. Midyat, Savur, Dargeçit ilçe belediyeleri 4 ay için büyük işlere imza attı. Midyat belediyesi tarihi dönüşüm kapsamında yaptığı restorasyon çalışmaları herkesin takdirini kazandı. 4 ay sonra Ak parti belediyelerinde hizmet farkını göreceğiz” diye konuştu.

“Bu kentin kıymetini bilmemiz gerekir”

Mardin'in dünya kenti olma yolunda önemli adımlar attığını dile getiren Kılıç, “Turizm şehrin çehresini değiştirdi. Yılın 12 ayında tarihi kentte yerli yabancı turistleri ağırlamaya başladık. Lokantalar oteller esnaf çalışır hale geldi. Mardin halkının yüzü turizmle gülmeye başladı. Yılda 3 milyon turist ağırlıyoruz. Kentte yaşanan huzur sayesinde bu sayı önümüzdeki yıllarda 5 milyonu geçecek. Dinlerin ve dillerin şehrinde Arap'ı, Kürdü, Türkü, Süryanisi, Ermenisi, Yezidisi farklı din ve farklı dillere mensup olmasına rağmen burada birlik ve beraberlik içinde bir arada yaşıyoruz. Mardin Türkiye'ye ve dünyaya örnek teşkil eden bir kenttir. Bu kentin kıymetini bilmemiz gerekir. Mardin bereketli ovasında yılda 3 mahsul ürün yetiştiriliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı ovası ile buğday, arpa, mercimek, mısır, pamuk ve sebze türleri yetişiyor. GAP sulama kanalı AK Parti iktidarımızın desteği ile su bereketli topraklara kavuşuyor. Burada binlerce çiftçimiz ekmek yiyecek. Ekonomi canlandığı zaman binlerce gencimize iş kapısı olacak topraklara sahibiz. Bu toprakların kıymetini bilmemiz gerekir. Bu ülke hepimizin bu topraklar hepimize yeter. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

Son olarak kentte yaşanan taciz olayına da değinen Kılıç, “Kesinlikle kabul etmiyor, şiddetle kınıyor hanım kardeşlerimizin her zaman haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu olay kesinlikle Mardin'in adına turizmine imajına çok büyük zarar verdi. Hukukun gereken cezayı vereceğine inancımız tamdır” dedi.