AK Parti Mardin Ağustos ayı il danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi

İl Başkanı Kılıç toplantıda birlik beraberlik ve kardeşlik mesajları verirken yeni kurulan partilere Mardinlilerin cevabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olacağını ifade etti.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı müftülük konferans salonunda yüzlerce partili ile Ağustos ayı il danışma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç yaparken Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı yaptıkları hizmetleri partililere aktardı. Toplantıya 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan belediye başkan adayları da katılım sağlarken ilçe belediye başkanları kadın kolları yoğun katılım gösterdi. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti hükümetinin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile yatırımlara değindi. Batıdaki yatırımcıları bölgeye yatırım ve istihdam sahası oluşturmaya davet eden Kılıç, Cengiz Holding'in bölge yatırımlarını aktararak bir çok yatırımcının bölgeye katkı sunabileceğini dile getirdi.

Vali Yaman'a tam destek

Başkan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan Mardin Valisini desteklediklerini ifade ederek, "Ak Parti olarak beklentimiz bölgeye olan hizmetlerin artarak sürmesi, bölge halkımızın huzur güven ve devletin hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasıdır. Mardin'in eksiklikleri giderilerek yeni projeler ile Mardin'in Güneydoğu illeri arasında ilk sırada olması için çalışılmasıdır” diye konuştu.

Başkan Kılıç yeni kurulan partilerin Mardin'de destek göremeyeceğini ifade ederek bugüne kadar bir çok partinin bu şekilde kurularak yok olduğunun da kaydetti.