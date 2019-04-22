AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocuklarının günlerini kutladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığını söyledi. Kılıç, "Bağımsız Türkiye'mizin demokrasiye geçişinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi birliğimizin, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesindeki en önemli günlerin başında geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye'nin refahı ve huzuru için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların engin mücadelesiyle bağımsızlığımızın sembolü olan 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla milletimiz artık iradesini kendi ellerine alarak tarihteki yerini almıştır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güzel, daha güçlü yarınlara ulaşmalarında ki tüm engellerin ortadan kaldırılmasıyla cumhuriyetimize olan inancımız daha da pekişmiştir. İnşallah bundan sonraki tüm süreçlerde ülkemizin bekası, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için bizlere bırakılan mirasa sahip çıkarak ve yarınlarımıza da ulaştırmak için elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz. Bu duygularla TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.