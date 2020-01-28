Ak Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç deprem bölgesini ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 6.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ ve Sivrice'ye ziyaret gerçekleştirdi. Burada bakanlarla, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarıyla ve milletvekilleriyle birlikte depremden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Kılıç, "Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah'a hamd olsun ki meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devletimizin başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarıyla, milletvekilleriyle, AK Parti kurmaylarıyla ve tüm teşkilatlarıyla canla başla çalışmışlardır ve hala çalışmaya devam etmektedirler. Bizlerde Mardin'de hızlı bir şekilde yaptığımız çalışmalarla daha ilk saatlerde deprem bölgesindeydik. UMKE birimimizle, gönderilen ambulanslarımızla, AFAD birimimizle, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu çok sayıda personelle, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın AFAD'ın ihtiyaç listesine göre hazırlanan bir kamyon temel ihtiyaç malzemesi, personel ve itfaiye desteğiyle, Midyat Belediyemizin bir tır dolusu giyecek, battaniye ve elektrikli soba yardımları, diğer belediye, oda, STK ve vefalı halkımızın yapmış olduğu desteklerle tüm çabamızı deprem bölgelerine yoğunlaştırdık. Tüm bunları gerçekleştirdiğimiz koordinasyonlu çalışmayla bir araya getirerek en hızlı şekilde bölgeye ulaştırılmasını sağladık. Çok değerli bakanlarımızla ve genel başkan yardımcılarımızla halkımızın yanında yer aldık. Ve burada devletimizin deprem süreci boyunca çalışmaları büyük bir özveriyle yürüttüğünü ve bölgeye son derece hakim olduğunu gördük. İnşallah bundan sonra da devletimiz her kademesiyle yapacağı çalışmalarla yaraları hızla sararak, depremden etkilenen herkesin açıkta kalmaması için büyük gayretler sarf edecektir” dedi.