AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: "AK Parti olarak farkımızı ortaya koyacağız"

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Şehmus Akbacı'nın katılımlarıyla 31 Mart yerel seçimler sonrası ilk istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası konuşan Kılıç, AK Parti Mardin teşkilatı olarak ilk defa beş ilçe belediye başkanlığını kazandıklarını söyledi. Kılıç, "Hizmet kervanımızı daha da genişlettik. Belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilçelerimizin hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak, ilçelerimizin eksiklikleri ve yapılması elzem olan icraatları göz önünde bulundurduk. Bundan sonraki süreçte AK Parti olarak inşallah yapacağımız yerinde ve aktif çalışmalarla farkımızı ortaya koyacağız” dedi.