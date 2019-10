AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: "Esnafımızın varlığı bize güç veriyor"

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış il ve ilçe yönetim kurullarından oluşan heyet eşliğinde 1. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinledi. Temel amaçlarının sadece seçim dönemlerinde değil sürekli halkın içinde olmak, esnafı ziyaret etmek olduğunu belirten İl Başkanı Faruk Kılıç, "AK Parti ülkemizin, bölgemizin ve memleketimizin çıkarları doğrultusunda hareket eden, temel prensibi insan odaklı bir siyasi çizgiyi öngörmüştür. Bizlerde bu çıkar ve prensipler çerçevesinde ulaşmak istediğimiz hedefleri ara vermeden gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mardin'e bağlı Artuklu ilçemizde çok değerli esnaflarımızla bir arada olduk. Sohbetlerinden feyizler aldık. Öngöremediğimiz bazı izlenimleri bizlerle paylaşarak yapılmasını talep ettiler. Sıkıntı ve sorunlarını dile getirdiler. Ve en önemlisi AK Parti heyetimize olan sonsuz güvenlerini yinelediler. Çünkü 18 yıldır yapılamayanı yapan AK Parti, bundan sonra da yeni yeni icraatların tek adresi olmaya devam edecektir. Değerli esnaf kardeşlerimizin bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler yanlarında olmaya, sıkıntılarına çözümler bulmaya her zaman ki gibi devam edeceğiz. Yeter ki bizlere olan desteklerini eksiltmesinler. Her bir esnafımıza değer veriyor taleplerini önemsiyoruz. Ayrıca kendilerini de partimize bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Çünkü onların varlığı bizlere her zamankinden daha da güç veriyor" dedi.