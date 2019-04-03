AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: “Mardin'de ilk defa 5 ilçeyi AK Parti belediyeciliği ile buluşturduk”

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptığımız tüm çalışmaların neticesinde Mardin'de ilk defa Artuklu, Yeşilli, Midyat, Ömerli ve Dargeçit olmak üzere beş belediyeyi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturduk.” dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Faruk Kılıç, yakaladıkları başarılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Mardin İl Başkanı olarak görevi devraldıktan hemen sonra seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Kılıç, “Mardin'in yeni vizyonuna sahip olabilmesi, geleceğinin şekillenmesi ve bölge siyasetinin dizaynı için önümüzde çok önemli bir yerel seçim vardı. Ve seçimlere teşkilatlar olarak çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Mardin ilimizin tüm sokaklarını hane bazlı çalışmalarla domine etmemiz gerekiyordu. Her vatandaşa gitmeli, herkese dokunmalıydık. Kısacası sloganımız olan gönül belediyeciliğinin adına yakışır bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliydik. Çok şükür bunu da başardık.” diye konuştu.

“Uyum ve koordinasyonu elden bırakmadık”

Çalışmalara, seçime 3 ay kala başladıklarının altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:

“Başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Vejdi Kahraman olmak üzere milletvekillerimizle, Bakanlarımızla, MKYK üyeleriyle, eski vekillerimizle, eski il ve ilçe başkanlarımızla, kanaat önderlerimizle, bazı STK'larla, belediye başkan adaylarımızla, meclis üyelerimizle, il kadın kolları ve gençlik kollarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, ilçe kadın kolları ve gençlik kollarımızla, mahalle başkanlarımızla ve çalışmalarımıza tamamen gönüllü olarak katılan çok değerli vatandaşlarımızla birlikte İl Seçim Koordinasyon Başkanlığımızın çalışma koşulları altında ortak bir paydada uyum içerisinde çalışmalarımızı tamamladık. Bu üç aylık süre müddetince il merkezinde, ilçe merkezlerinde, kırsal mahallelerimizde düzenli olarak çalışmalarımızı saat bazlı sürdürdük. Özellikle kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın kırsalda ve şehir merkezlerinde yapmış oldukları çalışmalar büyük önem arz ediyor. Adaylarımızla birlikte yapılan ev ziyaretleri, akşam sohbetleri, gençlik buluşmaları, STK, oda ziyaretleri ve buluşmaları çalışmalarımızın içerisindeydi. Ayrıca şunu belirteyim Mardin'de mevcut bulunan tüm mahalleleri ziyaret ettik. Hatta durumun önemine binaen bazı kırsal mahallelerimize 2 ya da 3 defa gittiğimiz oldu. Aslında temel amacımız Mardin'i hizmetlerde buluşturmak adına meramımızı, liderimizin selamını yediden yetmişe herkese ulaştırarak AK Parti Mardin tarihinde ilklere imza atmaktı. Ve teşkilat olarak bunu başardığımıza olan inancım tamdır.”

“İlk defa 5 belediye aldık”

Yaptıkları çalışmalar neticesinde Mardin'de ilk defa Artuklu, Yeşilli, Midyat, Ömerli ve Dargeçit olmak üzere beş belediyeyi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturduklarını kaydeden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda belediye başkan adaylarımıza özverili çalışmalarından ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor yapacakları tüm çalışmalarda başarılar diliyorum. Daha önce HDP tarafından kazanılan Artuklu Belediyesini geri aldık. Yeşilli ilçesinde HDP'nin Saadet Partisi ile birleşmesiyle ciddi bir mücadele verdik. Ve tabii ki sonuç olarak Yeşilli halkının teveccühü, ülkesine ve milletine olan bağlılığı daha ön plandaydı. Bu da Yeşilli'de zaferi kaçınılmaz yaptığını söyledi. En önemli hususların başında asla alınamaz denilen Dargeçit Belediyesi ve Ömerli Belediyesini ilk defa AK Parti kazanarak tarihteki yerini aldı. Özellikle Dargeçit'te imkansız gibi görünen bir sonuç elde ettik. Buda azmin, kararlılığın ve dirayetli bir çalışmanın eseridir, diyebiliriz. Bu anlamda ben buradaki adaylarımıza, tüm teşkilatlarımıza ve oralarda yaşayan halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum.”

“Oylarımız ciddi anlamda arttı”

Seçim sonuçlarını 24 Haziran seçimlerine göre yorumladıklarında oylarının ciddi anlamda yükseldiğini gördüklerini kaydeden Kılıç, “24 Haziran seçimlerine göre yüzde 8 artırdık ve ilk defa Mardin'de AK Parti olarak en yüksek oy oranımıza ulaştık. Mardin'de değişim başlamıştır. Artık bazı şeylerin daha da farkına vardık. İnanıyorum ki bundan sonraki seçimlerde oylarımız daha da katlanarak artacaktır. Seçime katılım oranında biraz düşüşün olduğunu gözlemledik. İnşallah kuracağımız komisyonla bunun neticelerini araştırıp değerlendirmelerde bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

“Savur için itirazlarda bulunduk”

Açıklamalarında Savur'a da değinen Kılıç, “Evet, yaptığımız ciddi çalışmaların sonucu olarak hedeflerimiz arasında Savur ilçemizde yer almaktaydı. Hatta yaptığımız analizlerde Savur Belediyesini bizim kazandığımız gözüküyor. Hukukçularımız aracılığıyla Savur ile ilgili itirazlarda bulunduk. Çünkü Savur'da normalin üstünde ve ciddi anlamda geçersiz oyların olması düşündürücü bir husustur. Özellikle kırsal mahallelerin bazı sandıklarında çıkan kargaşaların sonucunda birçok seçmenin oyunu kullanmadığını gördük. Bunlara ilişkin elimizde jandarmanın tutanakları mevcuttur. Tespit ettiğimiz tüm usulsüzlüklerin sonucu etkileyebileceğini düşündük ve Savur ilçemiz ile ilgili ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. Savur Belediyesinin AK Parti'ye kazanımı konusunda haklı olarak ciddi çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Değişim zamanı”

AK Parti Mardin İl Başkanlığı olarak tüm ilçelerde oyları arttırdıklarını vurgulayan Kılıç, “Öbür taraftan il merkezinde ve tüm kırsal mahallelerde oylarımızın arttığını görüyoruz. Buda artık HDP'nin yavaş yavaş eridiğini, artık eski yapısında olmadığını elimizdeki verilerle çok rahat görebiliyoruz. Artık zaman değişim zamanıdır, hizmet zamanıdır. Mardin'in kaybedecek bir anı bile yoktur. İnşallah AK Parti olarak bundan sonraki tüm süreçlerde sadece Mardin ve halkımızın refahı, huzuru için çalışacağız, ter dökeceğiz.” diye konuştu.