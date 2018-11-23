AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: "Tek hedef Büyükşehir Belediyesi"

AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevine getirilen AK Parti Kızıltepe eski İlçe Başkanı Faruk Kılıç, hava alanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Partililerle il binasına geçen Kılıç, "Önümüzde bir belediye başkanlığı seçimi var. Kazanmamız ve gece gündüzümüzü harcayarak bu yolda çaba göstermemiz gerekiyor. Halkımıza 7/24 kapımız açık olacak. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepimizin yarın taşıyabileceği bir bayraktır. Biz bütün bu zorluklara karşın önlemimizi aldık. Partimizin yeniden bayrağını dalgalandırmak için buradayız. Başaracağımıza inanıyorum. Sadece ben değil, tüm ekibimizle gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve meclis üyelerimiz ve gizli halkımızla bunu başaracağız” dedi.

"Büyükşehir belediyesini alacağız"

Kılıç, görevlendirmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını ve bunun böyle bilinmesi gerektiğini dile getirerek, “Biz bu görevi Cumhurbaşkanımızdan aldık. Hiç kimsenin uhdesinde ve hiç kimsenin himayesinde olmayacağız. Bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Hiç kimse bu davanın üstünde değildir, ben de dahil olmak üzere hepimiz bu davanın içerisindeki bir neferiz. Önümüzde belediye seçimleri var. Bu seçimlerde bizim bir tek hedefimiz var, o da bu belediye seçimlerini almaktır. Bunu siyasi maksatlı ya da laf olsun diye değil. Buna inandığım için söylüyorum" diye konuştu.