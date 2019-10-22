AK Parti Mardin teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet eşliğinde Mardin Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için sık sık bir araya gelerek çözümler üreteceklerini söyledi. Kılıç, "AK Parti Mardin teşkilatı olarak sizler için daima hazır olacağız. Çünkü bizlere sunduğunuz taleplerin tamamının vatandaşın ve mahallenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. İnşallah bizler elimizden geldiği kadarıyla sorunu çözebiliyorsak biz çözeceğiz, üst makamlara iletmemiz gerekiyorsa iletiriz. Yeter ki vatandaşımızın huzurunu bozacak, yaşam alanını kısıtlayacak her türlü olumsuzluğu bertaraf etmiş olalım" dedi.

Sorumlu kişilerin bir araya gelerek memleketin ve mahallenin sorunlarını masaya yatırması toplumun refahı ve kalkınması adına önemli olduğunu dile getiren Kılıç, "Muhtarlar olarak sizlerde idare etme ve yönetme sisteminin birer parçasısınız. Sizler bu önemli ve onurlu görevi ifa ederken birçok şeyden de feragat ediyorsunuz. İnşallah birlikte sarf edeceğimiz gayretle ilimizin ve mahallelerimizin sıkıntılarını en aza indireceğiz. Vatandaşımızı memnun etmek, hayır duasını almak en büyük arzumuzdur" diye konuştu.

Muhtarlar ise, İl Başkanı Faruk Kılıç ve teşkilatının kendilerine yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.