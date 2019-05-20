AK Parti'den 'İftara Beş Kala' çalışması

İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, bu çalışmayı Hz. Muhammed'in (sav) "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz" hadisinden yola çıkarak başlattıklarını söyledi. Özkan, "Ramazan ayı şüphesiz Müslümanlar tarafından manevi iklimin zirveye ulaştığı önemli bir dönem olarak yaşanmaktadır. İyilik ve güzelliğe dair tüm duyguların canlandığı, kötülüğün ve sahibinin prangalara vurulduğu bir dönem olarak bilinmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile birlik, beraberlik ve kardeşlik sevincini yaşayacağımız bu mübarek ayın ülkemiz ve İslam coğrafyası için hayırlara, huzura ve barışa vesile olmasını dilerim” dedi.