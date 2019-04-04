AK Partili Belediye Başkanı güvenlik turnikelerini kaldırdı

Mardin'in Midyat ilçesine yüzde 57,93 oy oranı ile belediye başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra makamına geçen AK Partili Veysi Şahin'in ilk icraatı, belediye binası girişinde bulunan güvenlik turnikelerini kaldırmak oldu.

Yaklaşık 4 yıl önce belediyeye terör olayları nedeni ile güvenlik gerekçesi ile konulan turnikeler, 31 Mart seçimlerinde yüzde 57,93 oy alarak AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin'in talimatı ile kaldırıldı. Görevdeki ilk icraatı güvenlik girişlerini kaldırmak olan Şahin, yöresel el sanatlarının işlendiği demirler ile belediye girişine farklı bir giriş kapısı yaptı.

Vatandaşın belediyeye girişinde hiçbir engelle karşılaşmaması gerektiğini kaydeden Şahin, vatandaş ile hizmet üretmekle yükümlü olan belediyenin iç içe gönül gönüle olması gerektiğini söyledi. Şahin, personelin kuruma giriş ve çıkışında kullanılan parmak okuma sisteminin de kaldırılması talimatını vererek, çalışmaların derhal başlatılmasını istedi.