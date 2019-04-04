İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AK Partili Belediye Başkanı güvenlik turnikelerini kaldırdı

Mardin’in Midyat ilçesine yüzde 57,93 oy oranı ile belediye başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra makamına geçen AK Partili Veysi Şahin’in ilk icraatı, belediye binası girişinde bulunan güvenlik turnikelerini kaldırmak oldu.

Mardin'in Midyat ilçesine yüzde 57,93 oy oranı ile belediye başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra makamına geçen AK Partili Veysi Şahin'in ilk icraatı, belediye binası girişinde bulunan güvenlik turnikelerini kaldırmak oldu.


Yaklaşık 4 yıl önce belediyeye terör olayları nedeni ile güvenlik gerekçesi ile konulan turnikeler, 31 Mart seçimlerinde yüzde 57,93 oy alarak AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin'in talimatı ile kaldırıldı. Görevdeki ilk icraatı güvenlik girişlerini kaldırmak olan Şahin, yöresel el sanatlarının işlendiği demirler ile belediye girişine farklı bir giriş kapısı yaptı.


Vatandaşın belediyeye girişinde hiçbir engelle karşılaşmaması gerektiğini kaydeden Şahin, vatandaş ile hizmet üretmekle yükümlü olan belediyenin iç içe gönül gönüle olması gerektiğini söyledi. Şahin, personelin kuruma giriş ve çıkışında kullanılan parmak okuma sisteminin de kaldırılması talimatını vererek, çalışmaların derhal başlatılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.