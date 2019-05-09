AK Parti'li belediye başkanları toplandı

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile aylık düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda süreç boyunca 5 ilçede yapılan ve yapılması elzem olan hizmetler hakkında değerlendirmeler yapıldı. İlçelerin gerekli eksikliklerinin giderilmesi ve AK Parti belediyeciliği anlayışının ivedilikle ilçelere ve halka ulaştırılması için durmadan çalışılması gerektiği konuları görüşüldü.