AK Parti'li Miroğlu: “PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakmasını savunuyorum”

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, çözümden yana olduğunu fakat bunun PKK'yı veya HDP'yi muhatap kabul etmekten geçmediğini söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Miroğlu, HDP'nin kayyumlardan belediyeleri alır almaz işçi kıyıma başladığını hatırlatarak çözümden yana olduğunu ama bunun PKK veya HDP'yi muhatap kabul etmekten geçmediğini ifade etti. PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakmasını savunduğunu kaydeden Miroğlu, “Kürt vatandaşlarımızın varsa sorunlarını biz çözeriz ama bunun yolu da PKK veya HDP'yi muhatap kabul etmekten geçmiyor. İşte vatandaş iste biz, ne yapacaksak beraber yapabiliriz. Benim anladığım çözüm bu. Dolayısıyla beni MHP'ye ve partime şikayet edecek kadar zıvanadan çıkmış, kod adıyla yaşayan bir takım adamlara söyleyecek sözüm yok. Türk milliyetçileri ve ülkücüleri Arap, Türk, Kürt, Süryani, Ermeni, Ezidi, Çerkez, Laz velhasıl herkes, Orhan Miroğlu'nu bu adamlardan öğrenecekse vay Türkiye'nin haline” dedi.

Neçirvan Barzani'yi yeniden Başbakan olması vesilesiyle kutladığı mesajının ardından aldığı eleştirilere cevap veren Miroğlu, “Öncelikle söylemek isterim, mesele bu kavram değil. Dertleri benimle. Burası Irak anayasasına göre federal bir bölge. Birileri Kuzey Irak diyebilir. Ben de son yazdığım bin sayfalık kitapta da yer yer Kuzey Irak yer yer Kürdistan diyorum bu coğrafya için. Kuzey Irak, coğrafyayı çağrıştırır. Ama Neçirvan Barzani bir coğrafyanın değil, bir statünün Başbakanıdır ve bu statü Arap, Türkmen, Süryani ve Kürt halkının oylarıyla anayasal olarak garantiye alınmıştır. İsmi Kürdistan Bölgesel, federal da deniyor, hükümetidir. Cumhurbaşkanımız da ve bu fotoğrafın çekildiği tarihte Bağdat ve Erbil'i birlikte ziyaret ettiğimiz Başbakan Binali Yıldırım da bu kavramı defalarca kullanmıştır. Bizzat Cumhurbaşkanımız, Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamaya cevap verirken, ‘Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok, ama Kuzey Irak'ta Kürdistan var, beğenmeyen oraya gider demiştir. Bunları yazıp hatırlatmak bile bana zul, ama biliyorum ki, bu itirazlarla yorum yapan bir kaç kişi, uzun zamandır, bana karşı sosyal medyada bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyorlar” diye konuştu.

Beş belediye başkanına bakanlık ziyaretlerinde de eleştiri aldığını kaydeden Miroğlu, “Eşimle Cumhurbaşkanımızı Mardin'de dinlemeye gittiğimiz anın fotoğrafına da yapıyorlar. Yasal haklarımı kullanabilirim ama bu bile ciddiye aldığımı gösterir. PKK, HDP ve kayyumları alır almaz işçi kıyımına başlayan belediye başkanlarına karşı tek sözleri yok, tercih meselesi tabi bir şey diyemem. Orhan Miroğlu'na gece gündüz ateş etmek serbest, ama başka şeylere gerçek cesaret ister. Yine de bu arkadaşlara hiç takmıyorum. Bu mesaj, kamuoyunu çok ilgilendiren, çözüm süreci, Kürdistan gibi kavramlar olduğu için yazıldı. Doğru bilgilenmek gerekir. Yoksa cevap verme gereği bile duymuyorum, çünkü ben ‘düşmanlarımın' bunlar olamayacağını bilecek durumdayım Allah'a çok şükür” diye konuştu.

Geride kalan çözüm süreci için ne düşündüğünü herkesin bildiğini kaydeden Miroğlu, şöyle devam etti:

“İyi yanlarını övdüm, ama iyi olmayan yanlarını da eleştirdim. Bu eleştirel tutumum nedeniyle ‘akil insanlar' grubuna da alınmadım. Böyle bir tartışmayı, itirazı durup dururken bilgi tahrifatıyla yapanlara ve önümüzde İstanbul seçimleri varken, oklarını bana yöneltenlere şunu söylemek lazım, bunu yapmayın, Cumhurbaşkanımızın 50 kişilik MKYK'sında siyasi çalışmalarını yapan bir siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışmak ve sadece bunu yapmak, AK Partililik değildir. Orhan Miroğlu'nu iki dönem vekil yapan, sonra da MKYK'ya alan Cumhurbaşkanımızın tercihlerine saygısızlık yapmayın. ‘Karakter cellatlığı' yapmak PKK'nın bile işine yaramadı, bakın dimdik ayaktayım, hele size hiç yaramaz. Miroğlu konuşmaya ve düşündüklerini söylemeye devam edecek. İstanbul seçimleri gibi hayati bir seçim önümüzde dururken, Cumhurbaşkanımızın siyasi mesai arkadaşı olan birini sosyal medyada itibarsızlaştırmaya çalışmanın takdirini kamuoyuna bırakıyorum.”