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Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı, faciadan dönüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda araç alev aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi faciayı önledi.


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Mardin yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda Çetin Gündüz'e ait 01 TR 489 araç, yakıt alırken alev aldı. İlk müdahaleyi istasyon ekipleri yapıp, aracı caddeye doğru çekti. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.


Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması faciayı önledi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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