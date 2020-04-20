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Akraba kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.


Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkkaya köyünde 15 Nisan akşamı amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Şeymus Andıç amca çocukları tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Andıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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