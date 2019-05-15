Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Demet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre amca çocukları olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada Fikret Taşkan, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Taşkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.