Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta yoğun ilgi gördü

Farklı din ve kültürlere sahip insanların tarih boyunca bir arada yaşadığı Mardin'de, işlenen el sanatları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Akyüz gümüşçülük tarafından internet üzerinden satışa sunulan gümüş işleme hediyelerde Anneler Günü'nde online satış yoğunluğu yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Akyüz gümüşçülükte Anneler Günü'nde online satış yoğunluğu yaşandı. Pandemiden dolayı satışları internet üzerinden yapan Akyüz gümüşçülüğe yurt içi kadar yurt dışından da yoğun talep var. Akyüz gümüşçülük işletmecisi Efrem Akyüz, son günlerde internet üzerinden satış patlaması yaşadıklarını söyledi. Yurt dışına da ürün gönderdiklerini aktaran Akyüz, "Anneler Günü dolayısıyla internet üzerinden çok sayıda sipariş aldık ve bu durumdan memnunuz. Siparişlerimizi pandemi kurallarına uygun şekilde titizlikle hazırladık ve her siparişe ufak bir hediye de gönderdik. Müşterilerimiz memnuniyetini telefonla veya ürünlerimize puan vererek bizlere ilettiler. Bu arada yurt dışına da satışlarımız oldu. Almanya, Hollanda ve İsveç olmak üzere farklı ülkelerden siparişler aldık" dedi.