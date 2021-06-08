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Alçı karıştırıcı makinesine kaptırdığı parmağı koptu

Mardin’in Midyat ilçesinde inşaatta parmağını alçı karıştırıcı makinesine sıkıştıran işçinin baş parmağı koptu.

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta parmağını alçı karıştırıcı makinesine sıkıştıran işçinin baş parmağı koptu.


Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi Okul inşaatında çalışan O.E., inşaatta çalıştığı esnada parmağını alçı karıştırıcıya sıkıştırdı. İşçinin baş parmağı koptu. Kendi imkanları ile Midyat Devlet Hastanesine başvuran hasta burada gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine nakledildi.

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