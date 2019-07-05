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Alkol satışı yapan iş yerlerine denetim

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapan 13 ayrı adrese eş zamanlı kontrol gerçekleştirdi.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapan 13 ayrı adrese eş zamanlı kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde ruhsatı olmayan bir iş yeri mühürlenirken kaçakçılık suçundan aranan bir şahıs da yakalandı.


Kızıltepe İlce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde 15 ekiple alkollü içecek satışı yapan iş yerlerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan bir iş yerinin kapısına mühür vuruldu. Ayrıca kaçakçılık suçundan aranan bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

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