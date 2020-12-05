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Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Nusaybin ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, kazada 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Mardin Yolu Caddesi polis lojmanları yakınlarında arkadaşıyla birlikte aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, kaldırıma savruldu. Ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı olay yerine çağırılan ambulans tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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