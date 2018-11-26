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Almanya'daki şüpheli ölümler Midyat'ta mezar açtırdı

Almanya’da 100’den fazla hastayı, kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekten yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel’in kurbanları arasında olduğu iddia edilen Mardinli Ezidi Seyro Duran’ın Midyat ilçesindeki mezarı açıldı.

Almanya'da 100'den fazla hastayı, kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekten yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel'in kurbanları arasında olduğu iddia edilen Mardinli Ezidi Seyro Duran'ın Midyat ilçesindeki mezarı açıldı.


Almanya'da 100'den fazla hastayı kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekle yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel tarafından öldürülen kurbanların tespiti için değişik ülkelerde birçok mezarlık açılmıştı. Alman hemşirenin kurbanları arasında 4 Türkiyeli vatandaşının da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında kurbanlar arasında yer aldığı iddia edilen Ezidi Seyro Duran'ın da Midyat'ta bulunan mezarının açılmasına karar verildi.



İstanbul'a gönderildi


Harbube Ezidi Mezarlığına 2005 yılında defnedilen Duran'ın mezarı Midyat Cumhuriyet Başsavcısı gözetiminde jandarma olay yeri inceleme ekiplerince açıldı. Mezardaki kemik parçaları gerekli işlemlerin ardından toplanarak ceset torbasına konuldu. Mezardan alınan örnekler Duran'ın kesin ölüm nedenin belirlenebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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