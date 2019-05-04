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Ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde kaza yapan ambulansta bulunan 3 görevli yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kaza yapan ambulansta bulunan 3 görevli yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış ve görüş mesafesinin az olması sebebiyle Midyat'tan Şırnak istikametine doğru giden F.A. idaresindeki 73 AC 568 plakalı 112 ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulanan sürücü F.A., görevli S.U. ve B.S. yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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