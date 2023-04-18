Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Zehra bebek 85 gün sonra sağlığına kavuştu

Mardin'de soluk borusu rahatsızlığı teşhisi konan ve durumu ağırlaşan 5 aylık Zehra Beren Emek, Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin Havalimanına ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesinin ardından 85 gün sonra sağlığına kavuşarak evine döndü.

Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede soluk borusu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve konjenital trakeomalazi teşhisi konan 5 aylık Zehra Beren Emek, yaklaşık 3 ay önce tedavi için Mardin'den Ankara'ya Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla sevki yapıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilmesinin ardından tedavisine başlanan Emek, 85 gün sonra sağlığına kavuştu.

Zehra bebeğin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba İbrahim Halil Emek, devletin sağladığı imkanlar sayesinde çocuğunun sağlığına kavuştuğunu söyledi. Savur'da esnaf olan Baba Emek, “27 gün Kızıltepe'de özel bir hastanede tedavi görmesine rağmen durumu kötüye giden bebeğimize yanlış teşhis konulduğunu öğrendik. Soluk borusu teşhisi doğru değildi, Ankara'da Zehra'nın Double aort arch kalp ile akciğer arasındaki damar nefes borusu ve yemek borusunu sardığı için nefes alamadığı anlaşılarak Ameliyatla yemek borusu ve nefes borusunu rahatlatmak için bir damar kırıldı. 85 gün Ankara etlik şehir hastanesinde kaldık. Boğazına kamera ile bakıldı bir sorun çıkmadı akciğerine burunoskopi ile bakıldı darlık çıkmadı ondan sonra sağlığına kavuşan bebeğimiz taburcu oldu. Şimdi sağlık durumu iyi ama sıkıntı olursa arada oksijen verebiliyoruz” dedi.

Baba Emek, Zehra bebeğe anında müdahale edilmesi için ambulans uçakla ile Ankara'ya sevk edilmesi ve tedavi ile sağlığına kavuşması nedeniyle de buna sebep olanlara teşekkür ederek, başta Sağlık Bakanlığı ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile kızının tedavisi için mesai harcayan doktorlara teşekkür etti.