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Anaokulu öğrencilerinden Midyat Emniyet Müdürü Salman'a ziyaret

Mardin Midyat ilçesinde, Sabiha Gökçe Anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman’ı makamında ziyaret etti.

Mardin Midyat ilçesinde, Sabiha Gökçe Anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman'ı makamında ziyaret etti.


Sabiha Gökçe Anaokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci ve 4 eğitimci, Salman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salman, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Salman daha sonra kendilerine hediye verdi.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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