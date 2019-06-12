İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anız yangınlarını söndürmek isteyen 3 traktör küle döndü

Mardin’in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı.

Mardin'in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı. Olay sırasında bölgeye giden 3 traktör de alevlerin sıçraması sonucu yanarak küle döndü.


Olay, Savur ilçesine bağlı İşgören ve Karaköy mezralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden kaynaklı çıkan kıvılcım buğday tarlasına düştü. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, civar köylerden yardıma gelen çiftçiler de traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 traktör devrilmeleri sonucu alevlerin ortasında kalarak küle döndü. Olayda bir kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.